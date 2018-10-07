Китай подтвердил арест главы Интерпола. Он прислал жене фото ножа как знак угрозы жизни

Жена пропавшего главы Интерпола Мэна Хунвэя Грейс сообщила телеканалу WDAM о том, что последним сообщением от её мужа, датированным 25 сентября, было фото ножа.

Таким образом, уверена Грейс, Хунвэй хочет предупредить, что он не в безопасности.

Через четыре минуты после того, как было отослано фото, ей пришло сообщение от Хунвэя со словами: «Жди моего звонка».

По данным АВС, в сообщении партийной организации, которая расследует преступления высших чиновников, говорится о том, что президент Интерпола Мэн Хунвэй подозревается в нарушении закона на территории КНР. В чем именно подозревают Хунвэя пока неизвестно. Однако по данным СМИ речь идет о коррупции.

Как сообщает South China Morning Post, в Китае официально подтвердили, что правоохранительные органы задержали президента Интерпола.

Напомним, что во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвэя. Его супруга рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

Как оказалось, он был задержан китайскими спецслужбами в Пекине.