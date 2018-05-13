Китай начал ходовые испытания авианосца собственного производства

ВМС Китая начали ходовые испытания авианосца собственного производства Type 001A, сообщает Синьхуа.

Корабль покинул порт Далянь на северо-востоке Китая в воскресенье, 13 мая. Во время испытаний будут протестированны возможности силовых установок, систем наблюдения и радиолокации.

Новый корабль начали строить в 2013 году, церемония спускания на воду состоялась в апреле 2017 года.

В данный момент на вооружении у Китая есть два авианосца. Первый авианосец - Ляонин, был куплен у Украины, достроен и модернизирован.

Китай усиленно развивает программу морских вооружений и усиливает группировку в Тихоокеанском регионе.

На фоне усиления позиций ВМС Китая, Япония изучает возможность постройки первого со времен Второй мировой войны авианосца.