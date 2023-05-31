У побережья Швеции заметили белуху Хвальдимира. Его называют российским «шпионом»

31 мая, 13:25
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Белуха Хвальдимир (Фото:Скриншот видео CNN)

Белуха Хвальдимир (Фото:Скриншот видео CNN)

В водах Швеции заметили белуху по имени Хвальдимир, которую называют вероятным «шпионом» РФ.

Об этом заявила организация OneWhale, которая отслеживает передвижения китов и занимается защитой здоровья животных, 29 мая.

Как пишет CNN, международную известность млекопитающее получило еще в 2019 году. Его впервые заметили у побережья Норвегии в специальной амуниции с креплениями для камеры. На аркане была надпись «снаряжение Санкт-Петербург» — тогда предположили: кита могли дрессировать российские военные.

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Недавно Хвальдимира заметили в Осло, что из-за интенсивного движения судов в этом районе вызвало беспокойство относительно его безопасности, а вскоре кит уже был в Швеции. В организации поблагодарили Стокгольм за перекрытие моста для его защиты.

Хвальдимир двигался вдоль норвежского побережья с 2019 года, сделав несколько остановок. По версиям биологов, на быструю смену места пребывания кита могли повлиять гормоны и он, возможно, искало пару, сообщает The Guardian. Или же чувствовал одиночество, поскольку белух считают очень социальными.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Швеция Шпион Кит

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