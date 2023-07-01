Стрельба в аэропорту Кишинева: злоумышленник, убивший двух человек, был участником организованной преступной группы

1 июля, 11:05
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В аэропорту Кишинева произошла стрельба (Фото:mai.gov.md)

В аэропорту Кишинева произошла стрельба (Фото:mai.gov.md)

Мужчина, который в пятницу, 30 июня устроил стрельбу в аэропорту Кишинева и убил двух человек — Рустам Ашуров — участник организованной преступной группы, пишет NewsMaker.

В таджикской прокуратуре сообщили, что Ашуров бежал в Молдову после того, как против него возбудили дело за похищение первого заместителя председателя одного из банков Душанбе в пятницу, 23 июня.

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«В ходе следствия установлено, что одним из участников организованной преступной группы является Ашуров Рустам Каримович, гражданин Республики Таджикистан, 25 марта 1980 года рождения, житель города Душанбе», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что он бежал с целью в дальнейшем скрыться в странах Европейского союза.

30 июня мужчина открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинева, его задержали.

Злоумышленник застрелил двух человек — в МВД уточнили, что они погибли при исполнении служебных обязанностей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Молдова Кишинев Стрельба

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