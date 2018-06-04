04 июня 2018, понедельник

Киселев отреагировал на "нарисованную" улыбку Ким Чен Ына во время встречи с Лавровым

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На оригинальном фото Ким Чен Ын был более сдержан
Скриншот

На оригинальном фото Ким Чен Ын был более сдержан

Один из главных кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев отрицает, что на фото со встречи Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым лидеру северокорейского режима "нарисовали" улыбку.

На странность со снимком, показанным в эфире Вестей недели, обратили внимание пользователи соцсетей.

На оригинальном фото со встречи Ким Чен Ын довольно сдержан, и не проявляет никаких эмоций.

При этом на снимке, показанном в эфире российской пропагандистской программы, на его лице уже заметна легкая улыбка.

В связи с этим пользователи пришли к выводу, что ее лидеру КНДР просто "дорисовали".

В свою очередь Киселев настаивает, что это не так.

"Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы", - цитирует его govoritmoskva.ru.

В то же время "мимическая фаза" на лице Лаврова соответствует оригинальному фото.

Ранее сообщалось, что РФ использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была "фейком".

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