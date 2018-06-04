Киселев отреагировал на "нарисованную" улыбку Ким Чен Ына во время встречи с Лавровым

На оригинальном фото Ким Чен Ын был более сдержан

Один из главных кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев отрицает, что на фото со встречи Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым лидеру северокорейского режима "нарисовали" улыбку.

На странность со снимком, показанным в эфире Вестей недели, обратили внимание пользователи соцсетей.

На оригинальном фото со встречи Ким Чен Ын довольно сдержан, и не проявляет никаких эмоций.

При этом на снимке, показанном в эфире российской пропагандистской программы, на его лице уже заметна легкая улыбка.

В связи с этим пользователи пришли к выводу, что ее лидеру КНДР просто "дорисовали".

В свою очередь Киселев настаивает, что это не так.

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"Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы", - цитирует его govoritmoskva.ru.

В то же время "мимическая фаза" на лице Лаврова соответствует оригинальному фото.

Ранее сообщалось, что РФ использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была "фейком".