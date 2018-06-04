Киселев отреагировал на "нарисованную" улыбку Ким Чен Ына во время встречи с Лавровым

Один из главных кремлевских пропагандистов Дмитрий Киселев отрицает, что на фото со встречи Ким Чен Ына с главой МИД РФ Сергеем Лавровым лидеру северокорейского режима "нарисовали" улыбку.
На странность со снимком, показанным в эфире Вестей недели, обратили внимание пользователи соцсетей.
На оригинальном фото со встречи Ким Чен Ын довольно сдержан, и не проявляет никаких эмоций.
При этом на снимке, показанном в эфире российской пропагандистской программы, на его лице уже заметна легкая улыбка.
В связи с этим пользователи пришли к выводу, что ее лидеру КНДР просто "дорисовали".
В свою очередь Киселев настаивает, что это не так.
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"Нет, точно. Всегда же фотографируют с высокой скорострельностью объективов. Вот и получаются разные мимические фазы", - цитирует его govoritmoskva.ru.
В то же время "мимическая фаза" на лице Лаврова соответствует оригинальному фото.
Ранее сообщалось, что РФ использовала кадры из художественного фильма, чтобы доказать, что химатака в Сирии была "фейком".
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