«Была не просто активисткой». Самую пожилую женщину Дании в возрасте 112 лет уличили в сотрудничестве с нацистами во время войны
112-летняя Кирстен Анна Швальбе возглавляла местную нацистскую ячейку в Дании во время Второй мировой войны (Фото: Gerontology Research Group / alt.dk)
Самый пожилой человек в истории Дании, 112-летняя Кирстен Швальбе, во время Второй мировой войны была лидером местной нацистской партии, пишет The Telegraph 19 ноября.
Кирстен Швальбе стала старейшей жительницей страны в прошлом месяце, когда отметила 112 лет и 218 дней со дня рождения. Однако два дня спустя выяснилось, что во время немецкой оккупации она возглавляла местное отделение нацистской партии.
Согласно документам, опубликованным датской газетой Kristeligt Dagblad, она вступила в ультраправую Датскую национал-социалистическую рабочую партию в августе 1941 года и, продвигаясь по карьерной лестнице, стала исполняющей обязанности руководителя ячейки в городе Хольстебро в период с августа 1943 года по июль 1944 года.
По данным местных СМИ, она также возглавляла местную женскую организацию, а её покойный муж занимал руководящую должность в партии.
Швальбе поначалу отрицала, что была нацисткой, а затем заявила, что «едва ли» знала, за что выступала партия. Она считает «несправедливым» подвергать ее действия в военное время тщательной проверке, поскольку «тогда жены не вникали в подобные вещи — они оставляли это мужьям».
«Муж спросил меня, и я ответила, что мне всё равно. Политика меня совершенно не интересовала, поэтому я просто делала то, что, по его мнению, должна была делать», — утверждала она.
Однако историки, изучившие архивные документы, заявили, что она была гораздо более важным членом партии, чем признавала сама.
«Она была не просто рядовым членом организации. Она была кем-то гораздо большим, чем просто активисткой», — заявил датский историк Клаус Бундгаард Кристенсен.
Датская нацистская партия была крупнейшим фашистским движением в стране, аналогом движения Адольфа Гитлера в Германии.
По данным исследователей, Швальбе вступила в партию после вторжения Германии в Данию в 1940 году, когда датские нацисты сотрудничали с оккупантами, а датчан вербовали для службы в Ваффен-СС.
The Telegraph отмечает, что после освобождения в 1945 году Дания привлекла к ответственности тысячи коллаборантов и военных преступников на основании послевоенных законов, однако с тех пор подобные меры, как правило, не приводили к вынесению обвинительных приговоров.
По данным Gerontology Research Group, Кирстен Анна Швальбе родилась в Мидтьюлланде 10 марта 1914 года. Она была замужем и имела трех дочерей. Ее муж скончался в 1981 году. Швальбе стала старейшим жителем Дании после смерти 110-летней Карен Ригмор Мориц 4 апреля 2024 года.