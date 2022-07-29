Киркорову, который поддерживает российских оккупантов, отказали во въезде в Молдову — видео 29 июля, 10:43 Филипп Киркоров (Фото:instagram.com/fkirkorov)

В пятницу, 29 июля российскому певцу Филиппу Киркорову, который поддерживает российских оккупантов, отказали во въезде в Молдову.

Об этом сообщает Рoint.md.

Издание пишет, что Киркоров прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула. На борту этого же самолета вместе с Киркоровым находился молодой человек, гражданин Украины.

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При выходе из VIP-зала пограничники сообщили Киркорову, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы, поэтому он был вынужден вернуться назад.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что решение об отказе во въезде было принято после того, как не были соблюдены условия для разрешения на пересечение государственной границы.

В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

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