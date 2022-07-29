Киркорову, который поддерживает российских оккупантов, отказали во въезде в Молдову — видео

29 июля, 10:43
Филипп Киркоров (Фото:instagram.com/fkirkorov)

Филипп Киркоров (Фото:instagram.com/fkirkorov)

В пятницу, 29 июля российскому певцу Филиппу Киркорову, который поддерживает российских оккупантов, отказали во въезде в Молдову.

Об этом сообщает Рoint.md.

Издание пишет, что Киркоров прилетел в международный аэропорт Кишинева на борту самолета, следовавшего чартерным рейсом из Стамбула. На борту этого же самолета вместе с Киркоровым находился молодой человек, гражданин Украины.

Видео дня

При выходе из VIP-зала пограничники сообщили Киркорову, что ему запрещен въезд на территорию Молдовы, поэтому он был вынужден вернуться назад.

https://www.youtube.com/watch?v=UfhaFTUUtPo

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что решение об отказе во въезде было принято после того, как не были соблюдены условия для разрешения на пересечение государственной границы.

В январе 2019 года Литва запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову на территорию страны на пять лет из-за оправдания оккупации Крыма.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Молдова Запрет на въезд

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