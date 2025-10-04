В ночь на 4 октября нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез в Ленинградской области РФ атаковали Силы специальных операций Украины во взаимодействии с российским повстанческим движением Черная искра, сообщила пресс-служба ССО.

Во время операции были поражены установки ЛАБ-ЛАБС (для производства линейных алкилбензолов и линейных алкилароматических сульфонатов) и ЭЛОУ-АВТ-6 (установка для удаления воды, соли и первичной обработки нефти).

Это предприятие пылает уже в третий раз в 2025 году.

«Успешным специальным действиям предшествовала четкая координация и планирование между ССО Украины и представителями Черная искра. Поражение и дальнейшее возгорание НПЗ Киришинефтеоргсинтез подтверждают и власти региона, и местные жители», — говорится в сообщении.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ, а также малый ракетный корабль Буян-М в Карелии, радиолокационный комплекс Гармонь в Курской области и командный пункт 8-й армии России в Донецкой области.

Отмечается, что в районе предприятия Киришинефтеоргсинтез зафиксированы взрывы и пожар. Этот завод является одним из крупнейших НПЗ на территории страны-агрессора. Его годовая мощность составляет 18,4 млн тонн переработки нефти в год.