Пожар на НПЗ в городе Кириши, Ленинградская область России, 4 октября 2025 года (Фото: Exilenova+)

Киришский нефтеперерабатывающий завод , который является одним из крупнейших в РФ, остановил свою самую мощную установку дистилляции нефти CDU-6 после атаки дронов и пожара. Ожидается, что ее восстановление займет около месяца.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Как говорится в публикации, остановка может привести к небольшому снижению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в России.

Собеседники отметили, что мощность установки CDU-6 составляет 8 млн тонн в год, или 160 тыс. баррелей в день. Это около 40% от общей перерабатывающей мощности завода.

Источники агентства сообщили, что во время технического обслуживания блока CDU-6 НПЗ будет работать на 70% своей мощности благодаря привлечению других блоков, которые будут работать сверх своей номинальной мощности.

Собеседники Reuters говорят, что предприятие, которое контролирует компания Сургутнефтегаз, возвращает в эксплуатацию другой свой основной блок, который повредили дроны в середине сентября.

По данным отраслевых источников, в 2024 году завод переработал 17,5 млн тонн нефти. Это составило 6,6% от общего объема переработки нефти в России.

Агентство сообщает, что в 2024-м на Киришском НПЗ произвели 2 млн тонн бензина, 7,1 млн тонн дизельного топлива, 6,1 млн тонн мазута и 600 тыс. тонн битума.

Киришский НПЗ уже подвергался ударам в ночь на 14 сентября. Тогда Силы беспилотных систем ВСУ сообщали об атаке дронами, после которой на заводе возник масштабный пожар.

15 сентября агентство Reuters писало, что Киришский НПЗ остановил работу ключевого технологического блока после атаки украинских дронов.

4 октября Генштаб сообщил, что Силы обороны снова поразили Киришский НПЗ в Ленинградской области РФ.