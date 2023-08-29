«К нему идет крупный бизнес». Как украинец, женившийся на подруге дочери Путина, стал главным «решалой» Кремля — расследовние The Insider 29 августа, 20:54 Сюжет Кирилл Дмитриев на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в апреле 2021 года (Фото:kremlin.ru)

Родившийся в Киеве украинец Кирилл Дмитриев, благодаря удачной женитьбе на Наталье Поповой — близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой, сумел стать чрезвычайно эффективным лоббистом в Кремле, утверждается в расследовании The Insider.



«Через Кирилла Александровича можно решить практически любую проблему. Даже во время пандемии, когда все закрылись, его частный самолет курсировал между Сочи, Москвой и Питером, и он раскручивал вакцину Спутник. Но к нему очень трудно попасть на прием, приходится дергать его жену или знакомых», — сообщил изданию московский бизнесмен, хорошо знакомый с окружением Дмитриева.

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NV рассказывает, что удалось узнать о Дмитриеве журналистам.

Украинское гражданство, хорошее образование и удостоверение российского офицера

Кирилл Дмитриев родился в Киеве в 1975 году в семье ученого-биолога. Уже в 14 лет он поехал в США по программе Народная дипломатия. Там он учился в Fооthill College, а затем с отличием окончил Стэнфордский университет и Гарвардскую школу бизнеса. После учебы Дмитриев некоторое время работал в банке Goldman Sachs и консалтинговой компании McKinsey & Company.

В 2000 году он приехал в Москву, где поселился в небольшой двухкомнатной квартире на Окской улице и купил подержанный Land Rover. По данным Insider, он оформил этот автомобиль на офицерское удостоверение АМ 1198939, выданное в 2000 году, хотя паспорт у него на тот момент был украинский.

Журналисты проверили с помощью адресной базы данных Москвы владельцев удостоверений с похожими буквенным и цифровым наборами. Трое из них оказались выпускниками Академии Службы внешней разведки РФ, еще восемь — кадровыми офицерами ГРУ РФ, еще 137 проживали в офицерском общежитии при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

В материале говорится, что то, как именно, Дмитриев получил офицерское удостоверение, неизвестно, но источники издания утверждают, что получить в России офицерское удостоверение или военный билет не сложно.

В нулевых в Москве Дмитриев работал в российском филиале американского инвестфонда Delta Private Equity и был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ).

Работа на Пинчука

В 2007 году Дмитриев вернулся в Киев, где несколько лет работал в инвестфонде Icon Private Equity, главным бенефициаром которого является украинский бизнесмен и зять второго президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук.

«Судя по всему, работая на зятя президента Украины, Дмитриев пришел к окончательному выводу, что главный залог успешного бизнеса — это административный ресурс», — говорится в материале.

В Icon Private Equity он провел несколько крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Société Générale, акций СТС Медиа — Fidelity Investments.

Удачная женитьба

Влияние Кирилла Дмитриева сильно возросло после того, как он женился на Наталье Поповой — близкой подруге младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой.

После знакомства с Тихоновой Попова вошла в руководство АНО Содействия и реализация творческих проектов Медиапрактика, ООО Вижн медиа центр, ООО Технологические инвестиции ФТИ, ООО Управление инвестициями, ООО Ямолодец, ООО ВЭБ Венчурс, Фонд НИР. Она также стала кандидаткой политических наук и омбудсменом в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, телеведущей и фотомоделью.

До этого знакомства она жила с родителями под Москвой, работала внештатной корреспонденткой Комсомольской правды, клерком в Импэксбанке и выплачивала кредит за автомобиль Mitsubishi Carisma.

Еще до того, как выйти за Дмитриева замуж, Попова познакомила его с Тихоновой и Кириллом Шамаловым, который на тот момент был мужем младшей дочери Путина. Они, в свою очередь, познакомили Дитриева с «дядей Сережей» — на тот момент главой Администрации президента РФ Сергеем Ивановым.

В это время министр экономического развития Эльвира Набиуллина искала человека, который смог бы возглавить государственный инвестфонд с иностранным участием, и, в итоге, в 2011 году Дмитриев возглавил РФПИ с уставным фондом $10 млрд, а Иванов стал председателем наблюдательного совета.

The Insider пишет, что в их распоряжении оказались письма Дмитриева, согласно которым его непосредственным куратором был начальник Управления президента по вопросам противодействия коррупции генерал-лейтенант ФСБ Андрей Чоботов.

«С такими влиятельными покровителями перед Дмитриевым открылись почти все двери на Старой площади, в министерствах, ведомствах и спецслужбах», — говорится в материале.

«Шоу со звонками от высоких лиц»

Источник издания рассказал что Дмитриев любит «устраивать шоу со звонками от высоких лиц».

«Вот представьте, идет напряженное обсуждение крупной сделки. Вдруг как бы неожиданно звонят Сергей Борисович Иванов или Антон Эдуардович Вайно (глава АП): „Как идут переговоры?“ Он тут же включал громкую связь и вытягивался в струнку. После звонка обалдевшие партнеры не задавали лишних вопросов и были почти на все согласны», — описал он типичную ситуацию.

Похоже он вел себя и во время переговоров и иностранцами.

Когда саудовский принц Бандара Бен Султан, руководивший разведкой Саудовской Аравии, в 2013 году приехал в Москву, чтобы предложить Путину $10 млрд инвестиций в российскую экономику в обмен на отказ поддерживать Иран и сирийского диктатора Башара Асада, Дмитриев отправил Иванову письмо, с котором говорилось:

«Мы понимаем, что ввиду Вашего загруженного графика пятиминутная встреча в ближайшие два дня не представляется возможной. Вместе с тем Бандар Бен Султан был бы признателен за возможность короткого звонка в любое удобное для Вас время на этой неделе».

В итоге Путин категорически отверг предложение саудовцев.

Дмитриев также просил Иванова поскорее одобрить некоторые сделки РФПИ, пробить по оперативным массивам ФСБ и СВР некоторых китайских и арабских инвесторов, решить вопросы с докапитализацией или лично вручить государственные награды руководству фонда, среди которого оказался сын куратора Чоботова, пишет издание.

Слив инсайдерской информации Шамалову

The Insider упоминает о прошлогоднем расследовании Важных историй, в котором идет речь о том, что Дмитриев, будучи главой РФПИ, сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (до семи лет лишения свободы).

В частности, он заранее сообщил Шамалову о вхождении РФПИ и Deutsche Bank в капитал Ростелекома, после чего его акции выросли почти на 30%. Сам Дмитриев назвал расследование журналистов «одним из тысяч информационных вбросов».

Статус Дмитриева после развода дочери Путина и отставок покровителей

По данным The Insider, хотя в 2018 году Тихонова развелась с Шамаловым, а в 2016 и 2023 соответственно Иванов и Чоботов ушли в отставку, это не отразилось на статусе Дмитриева.

Теперь его покровителем является новый глава Администрации президента РФ Антон Вайно, который организовывает ему личные встречи с российским диктатором.

«Ему есть о чем поговорить с первым лицом. Во-первых, Кирилл докладывает, как он расходует деньги Фонда национального благосостояния, которые закачали в РФПИ. Потом со своими проблемами к Кириллу идут крупный бизнес, банки, арабские и китайские инвесторы. Ну там, кого-то кинули или что-то у них отжали. Все мы помним историю с арестом американца Майкла Калви, и то, что его отпустили домой, — во многом заслуга Дмитриева. Американцам, правда, это не помешало ввести против него санкции», — заявил журналистам источник в банковской среде РФ.

Дмитриев не только руководит РФПИ, но и входит в наблюдательные советы Газпромбанка, Ростелекома, Алросы, Транснефти и РЖД. Его зарплата засекречена с 2022 года, но за год до этого он получил более 75,5 млн рублей в РФПИ (почти $790 тыс.), 4 млн рублей в Ростелекоме (почти $42 тысячи), 5,7 млн рублей в РЖД (почти $60 тысяч), почти 6,4 млн рублей в Алросе (около $66 тысяч), почти 8 млн рублей в Транснефти (около $83 тысяч) и почти 42 млн рублей в Газпромбанке (около $440 тысяч).

Также российский лоббист входил в совет директоров группы компаний Мать и дитя, акции которой торгуются на Лондонской бирже, но из-за санкций ему пришлось покинуть этот пост.

Дмитриев владеет двумя квартирами в Москве на Большой Дорогомиловской улице и в ЖК премиум-класса Дом на Озерковской (ее стоимость около 270 млн рублей или около $2,8 млн), кроме того, он построил особняк в элитном поселке на Новорижском шоссе.

The Insider также отмечает, что на учете у Федеральной налоговой службы РФ у Дмитриева фигурирут два российских паспорта, один из которых выдан в подмосковном Клину, а второй — в Москве, причем указан один и тот же ИНН.

«The Insider отправил Дмитриеву вопросы, касающиеся его „удостоверения офицера“ и паспортов, но на момент публикации он не ответил», — говорится в расследовании.