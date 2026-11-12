Строительство корвета Гетман Иван Выговский , которое ведется в Турции для Украины, вышло на финальную стадию, сообщил в четверг, 12 ноября, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Он также опубликовал фото корвета, подчеркнув, что это уже второй корабль, который турецкая компания STM строит для Военно-морских сил ВСУ. На снимках также можно увидеть заместителя руководителя ОП Сергея Кислицу и заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого.

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«Работы на финишной прямой», — отметил Буданов.

Фото: Кирилл Буданов / Telegram

По словам руководителя Офиса президента, он встретился с командиром корвета капитаном 2-го ранга Юрием Пищиком и пообщался с нашей командой.

«Настрой у моряков боевой, подготовка идет полным ходом», — рассказал Кирилл Буданов.

Он добавил, что впереди — первый выход в море, испытания и передача судна Украине.

Фото: Кирилл Буданов / Telegram

2 октября 2022 года в Турции спустили на воду корвет Гетман Иван Мазепа. Тогда первая леди Елена Зеленская напомнила, что противолодочный корвет типа Ada станет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины.

8 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил второму корвету имя гетмана Ивана Выговского.

18 августа 2023 года ВМС Украины сообщили, что Турция построит для Украины второй корвет класса Ada. В тот день в Стамбуле состоялась церемония закладки киля.

Сообщалось, что 1 августа 2024 года корвет был спущен на воду на судостроительной верфи в Стамбуле.

Ada — тип ракетных корветов, разработанных для ВМС Турции. Суда этого класса предназначены как для патрулирования в открытом море, так и для противолодочных операций.