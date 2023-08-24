Буданов назвал «главную ошибку» Путина 24 августа, 17:43 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что главной ошибкой российского диктатора Владимира Путина является то, что его «оторвало от реальности».

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что диктатор уже ошибся много раз.

«Я также говорил, что он ошибся очень много раз. Его вообще оторвало от действительности. Это и есть его главная ошибка. Не в просчетах, а в том, что оторвало от реальности. Вот в чем его ошибка», — сказал Буданов.

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По его словам, сейчас речь идет о «стратегическом проигрыше» Российской Федерации.

«Посмотрите на Россию сейчас. Дипломатический изгнанник… Посмотрите на финансовый уровень, экономику и так далее. И зачем далеко ходить. Просто на курс доллара то же взгляните. Так что, побеждает? Ну точно нет. Давайте скажем так. Да, Россия еще не проиграет, на поле боя не проиграет. Но это стратегический проигрыш по состоянию на сейчас. И чем дольше они будут держать это, тем труднее будут исходить из этой ситуации. Просто дольше и тяжелее», — сказал глава ГУР.

Ранее сегодня разведка Великобритании заявила, что целью недавней поездки российского президента Владимира Путина в штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону демонстрация власти и стабильности работы высшего военного командования.

