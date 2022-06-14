«Путину ужасно нравится». Кто надоумил диктатора на аналогию с Петром I, аннексию оккупированного и что дальше — советник главы МВД

14 июня, 12:29
Эксклюзив НВ
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Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире Радио НВ рассказал о роли первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко, недавно ставшего «куратором» оккупированных территорий, в формировании планов диктатора Владимира Путина.

«В течение последнего месяца он несколько раз был не только на Донбассе, но и в Херсоне, Мелитополе. Он был одним из драйверов идеи полной аннексии этих территорий. И именно ему приписывается то, что он сказал Путину, что [нужно] аннексировать территории и становиться Петром I. Это очень нравится Путину. Ему очень нравится повторять, что он Петр I», — отметил Денисенко.

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Именно поэтому, по его словам, в «ЛНР», «ДНР» ускоренно меняется власть. Впервые за восемь лет, продолжил советник министра, силовики не оказывают никакого влияния на назначение новых «руководителей» на оккупированных территориях.

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«Тема оккупации украинских земель и увеличения России — ключевая тема выборов в РФ, которые состоятся 11 сентября в 27 регионах. Но это не просто выборы губернаторов. Это во многом вотум доверия к войне и военным действиям, которые ведет Путин. <...> Вопрос аннексии станет главным. Если упростить, главная идея этих выборов будет очень проста: „Нам стало гораздо хуже жить, но мы увеличиваем нашу территорию и поднимаемся с колен“», — объяснил советник главы МВД.

На этих выборах, по мнению Денисенко, будут использовать и тему украинских военнопленных:

«Мы можем увидеть очень неприятный для нас, морально отвратительный, по сути, театральный фарс с нашими военными и рассказами о страшных преступлениях „укрофашистов“, особенно на территории Мариуполя», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=BptItRh6oaQ
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Донбасс Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Война в Украине Оккупированные территории Радио НВ Война России против Украины

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