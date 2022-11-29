Путин ведет себя как мерзавец из-за поражения в Украине — Белый дом 29 ноября, 06:06 Джон Кирби (Фото:EUTERS/Kevin Lamarque)

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби сообщил, что кремлевский диктатор Владимир Путин ведет себя «абсолютно мерзко» из-за поражения армии РФ на поле боя.



Таким образом он прокомментировал удары по гражданской инфраструктуре за несколько дней до начала зимы.

«Это было мерзко и месяцы до того, но эти удары направлены только на одно — поставить украинцев на колени, потому что он не может поставить Вооруженные силы Украины на колени», — заявил Кирби.

Видео дня

Он подчеркнул, что США будут продолжать помогать украинским военным, демонстрирующим успехи на поле боя.

«Итак, мы делаем несколько вещей. Мы предоставляем оружие и необходимую тренировку Вооруженным силам Украины, чтобы они были успешны на поле битвы, и успешны, как мы видим», — отметил Кирби.

Из-за российских ударов по украинской инфраструктуре 23 ноября по состоянию на утро понедельника, 28 ноября, дефицит мощности в энергосистеме составлял 27%, по всей Украине действовали аварийные отключения.

В Оперативном командовании Юг предупредили об угрозе новой ракетной атаки россиян на критическую инфраструктуру страны.

