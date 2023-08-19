«Неприемлемая позиция». Представитель партии Эрдогана раскритиковал миротворцев ООН, которых избили из-за блокирования строительства дороги на Кипре 19 августа, 23:25 В субботу, 19 августа, спикер провластной партии Турции Омер Челик раскритиковал действия миротворцев ООН за блокирование строительства дороги в буферной зоне на Кипре (Фото:Ömer Çelik/Twitter)

В субботу, 19 августа, спикер турецкой правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик выступил с критикой в адрес миротворцев ООН за то, что они блокировали строительство дороги в буферной зоне на Кипре.

Об этом он написал в своем Twitter.

Сам Челик поддержал строительство дороги, которая должна соединить два населенных пункта между северным Кипром и буферной зоной, находящейся под контролем миротворцев ООН. Турецкий политик назвал позицию последних «неприемлемой» и «крайне неправильной».

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«Такое поведение миротворческих сил, направленное на то, чтобы угодить греческо-кипрской администрации, само по себе нанесло ущерб их присутствию и репутации на Кипре», — сообщил он.

Представитель партии Эрдогана заявил, что Турция «полностью поддерживает» Турецкую Республику Северного Кипра, а от миротворцев ООН ожидает «последовательной и свободной от двойных стандартов равноудаленной позиции».

В пятницу, 18 августа, в киприотском селе Пила в буферной зоне произошло столкновение между турками-киприотами и миротворцами ООН. Миротворцы подверглись нападению, когда пытались остановить нерегламентированные и несанкционированные работы по строительству дороги.

В результате драки пострадали трое представителей контингента ООН. Представитель миротворческих сил на Кипре Алим Сиддик заявил, что там «продолжат блокировать строительство дороги ненасильственными методами, потому что оно нарушает статус-кво в буферной зоне».

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил атаку на миротворцев ООН и призвал власти непризнанного Северного Кипра «уважать миссию ООН».

В ответ протурецкие власти Северного Кипра заявили, что именно миротворцы ООН причастны к этому событию, назвав действия контингента «неприемлемыми», а их обвинения — «безосновательными».