Президент Кипра заявил о «нулевой толерантности» в отношении нарушения санкций против РФ, но отверг идею поставок оружия в Украину 21 июня, 00:45 Никос Христодулидис (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил о «нулевой терпимости» к людям или компаниям, которые могут нарушать санкции против России.



Об этом сообщает Associated Press.

Свое заявление президент сделал на фоне списка от США и Великобритании, в который попали юристы, бизнесмены и компании с Кипра, которые были «частью сети уклонения от санкций».

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Христодулидис подчеркнул, что Кипр является «деловым и финансовым центром, заслуживающим доверия» для других стран. В то же время, он отверг возможность поставок оружия в Украину.

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Президент заявил, что его страна не может передать ВСУ танки Т-80, бронетранспортеры и зенитно-ракетные батареи в обмен на более новую западную военную технику. Христодулидис сказал, что его администрация не будет «предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр без вооруженных сил».