Впервые за много лет. В буферной зоне на Кипре атаковали миротворцев ООН 18 августа, 19:52 Флаг Кипра (Фото:417 Expectation Failed/Twitter)

На Кипре в пятницу, 18 августа, группа турок-киприотов напала на миротворцев ООН, которые пытались остановить строительство дороги возле буферной зоны между непризнанным протурецким Северным Кипром и остальной частью острова.

Как пишет издание AP, происшествие произошло на строительстве дороги, которая расположена между селом Арсос в турецкой зоне и поселком Пила в так называемой «зеленой зоне». Несмотря на удобную коммуникацию между населенными пунктами, жители двух частей острова по-разному смотрели на ее целесообразность.

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Турки-киприоты считают, что этот путь поможет быстрее добираться до зеленой зоны в обход КПП возле британской военной базы. Жители греческой части острова предполагают, что дорогу строят явно для военных целей, которыми может воспользоваться Турция.

На место строительства дороги прибыли миротворцы ООН, контингент которых состоит из представителей Словакии и Великобритании. Они пытались ненасильственным способом остановить строительство, которое нарушало установленный статус-кво зеленой зоны.

В ответ группа турецких киприотов напала на представителей контингента ООН, некоторые из них получили удары по лицу, а трое миротворцев обратились за медицинской помощью из-за «незначительных ранений». Представитель миротворческих сил на Кипре Алим Сиддик заявил AP, что там «продолжат блокировать строительство дороги ненасильственными методами, потому что оно нарушает статус-кво в буферной зоне».

На этот инцидент уже отреагировал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. В своем Twitter он заявил, что осуждает атаку на миротворцев ООН и призывает власти непризнанного Северного Кипра «уважать миссию ООН».

В ответ протурецкие власти Северного Кипра заявили, что именно миротворцы ООН причастны к этому событию, назвав действия контингента «неприемлемыми», а их обвинения — «безосновательными».

AP резюмирует, что такой акт насилия может усилить напряженность, «которой на острове не было много лет». Медиа предполагает, что этот инцидент на строительстве дороги Арсос — Пила может стать причиной срыва договоренностей, которые могут урегулировать вопрос разделения Кипра.

В 1974 году на Кипре произошёл переворот, сторонники которого выступали за воссоединение острова с Грецией. В ответ на мятеж турецкая власть оккупировала северную часть Кипра, где позже было провозглашено непризнанное государство Северный Кипр (его независимость признает только Турция).

С тех пор состоялись многочисленные переговоры при посредничестве ООН по воссоединению Кипра, но это не принесло никаких результатов. Сейчас непризнанные власти Северного Кипра настаивают на объединении с греческим Кипром на условиях федерации, тогда как Никосия отрицает такое предложение, опасаясь роста турецкого влияния.

29 июля издание Euroaktiv сообщало, что власти греческой части Кипра готовы назначить спецпредставителя в урегулировании вопроса на острове в обмен на вступление Турции в ЕС.