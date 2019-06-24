Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии перестала показывать фильмы на русском Сегодня, 04:22 Цей матеріал також доступний українською tianya1223 / pixabay Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках tianya1223 / pixabay

Кинотеатры в Тбилиси с начала акций протеста перестали показывать фильмы на русском языке.

Как сообщает DW, об этом заявила Ассоциация кинотеатров Тбилиси.

Фильмы теперь можно посмотреть на грузинском и английском языках.

Ранее Грузия Online сообщал, что грузинская сеть кинотеатров Cavea, которая считается самой большой сетью кинотеатров в стране, приостановила показы фильмов на русском языке.

Такое решение компания приняла в знак солидарности с участниками акций протеста.

Напомним, с 20 июня в Грузии продолжаются протесты, вызванные тем, что возглавляющий делегацию и являющийся главой Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

С учетом того, что РФ оккупировала Абхазию и Южную Осетию, это возмутило оппозицию, в зале произошел конфликт. Гаврилову пришлось под охраной покинуть здание, а затем вместе с делегацией РФ срочно улететь из Грузии. На улицах Тбилиси начались протесты: к вечеру у здания парламента собрались до 10 тыс. человек.

Вечером 20 июня в Тбилиси участники оппозиционного митинга ворвались на территорию парламента Грузии. Во внутренний двор парламента вошли несколько сотен человек.

Позже полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. По последним данным, в протестах пострадали 240 человек. Полиция Грузии задержала 305 человек.