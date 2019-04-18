Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Собора Парижской Богоматери Сегодня, 10:46 66 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes Собор закроют для посетителей на шесть лет REUTERS/Gonzalo Fuentes

Американская кинокомпания The Walt Disney Company пожертвует $5 млн на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери.

Об этом сообщает The Hill.

"The Walt Disney Company присоединяется к нашим друзьям и соседям по цеху, предлагая поддержку и пожертвование в $5 млн на восстановление этого незаменимого шедевра", - заявил генеральный директор компании Роберт Айгер.

По его словам, Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества.

Напомним, что в 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго Горбун из Нотр-Дама, большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 миллионов евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.

Ранее о пожертвования в 100 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама объявил французский миллиардер Франсуа-Анри Пино.

Кроме того, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно объявил, что выделяет 200 миллионов евро на восстановление собора. Такую же сумму перевела косметическая компания LʼOreal и ее владельцы семья Беттанкур.

15 апреля в соборе Нотр-Дам в Париже вспыхнул пожар. В результате обрушились шпиль и крыша собора.

Позже спасатели сообщили, что конструкцию собора удалось спасти от полного разрушения. Также уцелели ценные реликвии, которые хранятся в соборе.

По состоянию на утро 16 апреля, пожар в соборе удалось потушить.

Французские пожарные сообщили о спасении несущих конструкций и произведений искусства парижского собора.