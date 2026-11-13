Ким Чен Ын отходит от традиций деда-диктатора. В Северной Корее впервые с 1948 года изменили флаг страны

Северокорейский режим изменил пропорции государственного флага КНДР и закрепил эти изменения в Конституции. Подобные изменения были внесены впервые с с момента основания страны в 1948 году — Ким Ир Сеном, дедом нынешнего диктатора Ким Чен Ына .

Об этом 13 ноября сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Теперь в статье 166 Конституции КНДР указано, что соотношение высоты и ширины флага Северной Кореи составляет 1:1,65 (ранее этот показатель составлял 1:2).

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Фото: Yonhap

В то же время внешний вид флага не изменился. Он по-прежнему выглядит как полотнище с широкой красной полосой посередине, обрамленное узкими белыми и синими полосами. А в центре белого круга по-прежнему находится красная пятиконечная звезда, пишет агентство.

«В Конституции указано, что красная полоса флага чтит память борцов против японского господства, погибших за свободу и независимость Кореи в 1910—1945 годах. Белый круг и две белые полосы символизируют преданность народа лидеру государства и руководителям Трудовой партии Кореи», — сообщили в Yonhap.

Синие полосы, согласно изменениям, «олицетворяют революционный дух корейцев, их борьбу за мир, дружбу и единство народов мира, а также государственный суверенитет».

По информации американской газеты The Wall Street Journal, первый эскиз государственного флага КНДР был разработан в СССР. Впоследствии представители советского режима передали его первому диктатору КНДР Ким Ир Сену.

«В 1948 году во время заседания парламента один из чиновников предложил сделать флаг короче, однако его предложение не нашло поддержки. Из-за значительных размеров полотно было тяжелым и часто сминалось, из-за чего красная звезда в центре могла скрываться в складках», — пишет издание.

Интересно, что впоследствии флаг КНДР стал одним из символов северокорейского режима, а местная пропаганда стала приписывать его авторство самому Ким Ир Сену и умалчивала о том, что он был разработан в СССР.

«После изменений флаг стал короче, а звезду сдвинули ближе к середине. По мнению наблюдателей, изменение пропорций флага, возможно, отражает стремление Пхеньяна сформировать новый национальный имидж под руководством нынешнего лидера Ким Чен Ына, представителя уже третьего поколения династии диктаторов КНДР», — резюмировали в Yonhap.

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18−19 октября в социальной сети X начали распространяться слухи о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Первоисточником стало заявление китайского диссидента, называющего себя председателем Китайской демократической партии и проживающего в США, Ваньцзюня Се.

В частности, он написал в X, что Ким Чен Ын якобы перенёс кровоизлияние в мозг, впал в кому и скончался в одной из больниц Пекина.

Диссидент также утверждал, что китайские врачи пытались спасти северокорейского лидера, его тело тайно вернули в КНДР, а власти скрывают его смерть. Никаких доказательств он не привёл.

Впоследствии эти слухи подхватили британский таблоид The Sun, американская New York Post и индийское издание Economic Times.

20 октября северокорейское государственное агентство KCNA сообщило, что Ким Чен Ын накануне посетил выставку одежды и обуви в Пхеньяне вместе с женой и дочерью, и опубликовало его фотографии.

Южнокорейские официальные лица заявили, что не располагают информацией, подтверждающей слухи о его смерти. В то же время точное время съемки фотографий независимо не подтверждено.

Слухи о смерти или критическом состоянии Ким Чен Ына уже распространялись как минимум несколько раз.

В 2014 году Ким Чен Ын исчез из публичного поля зрения более чем на месяц и пропустил важные политические мероприятия. Появились предположения о серьёзных проблемах со здоровьем, перевороте или потере власти. Впоследствии государственное телевидение показало его с тростью.

В 2020 году, после того как Ким пропустил церемонию 15 апреля в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена, появились сообщения об операции на сердце. CNN писал о его критическом состоянии, а другие источники распространяли слухи о коме и смерти. 1 мая он вновь появился на публике во время открытия завода по производству удобрений.

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В мае 2025 года распространялись неподтверждённые сообщения о том, что Ким якобы потерял сознание во время инспекции в Вонсане. Надёжного подтверждения этих утверждений не появилось.

Аналитики Seoul Economic Daily объясняют повторное появление слухов о состоянии здоровья Ким Чен Ына закрытостью Северной Кореи, из-за которой сложно отслеживать передвижения её руководства и получать достоверную информацию о нём.