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Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом – фоторепортаж

Сегодня, 10:11
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EPA

До Вьетнама Ким Чен Ын добирался на поезде

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

На вокзале главу КНДР встретили представители местной администрации, которые расстелили красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.

Ким Чен Ын во Вьетнаме

26 февраля 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с президентом США Дональдом Трампом

Далее Ким Чен Ын пересел в автомобиль Mercedes, на котором проехал оставшиеся 170 км до Ханоя.

Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля.

Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, став первой в истории отношений США и КНДР.

Итогом стало совместное соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги:   Ким Чен Ын Дональд Трамп Вьетнам

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