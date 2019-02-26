Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом – фоторепортаж Сегодня, 10:11 304 Цей матеріал також доступний українською EPA До Вьетнама Ким Чен Ын добирался на поезде EPA

Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

На вокзале главу КНДР встретили представители местной администрации, которые расстелили красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.



Ким Чен Ын во Вьетнаме 26 февраля 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с президентом США Дональдом Трампом

Далее Ким Чен Ын пересел в автомобиль Mercedes, на котором проехал оставшиеся 170 км до Ханоя.

Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля.

Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, став первой в истории отношений США и КНДР.

Итогом стало совместное соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.