Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на встречу с Трампом – фоторепортаж
Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где состоится его встреча с президентом США Дональдом Трампом.
На вокзале
главу КНДР встретили представители местной администрации, которые расстелили
красную ковровую дорожку и выставили почетный караул.
Ким Чен Ын во Вьетнаме
26 февраля 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на саммит с президентом США Дональдом Трампом
Далее Ким Чен Ын пересел в автомобиль Mercedes, на котором проехал оставшиеся 170 км до Ханоя.
Саммит в Ханое должен пройти 27–28 февраля.
Предыдущая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошла 12 июня 2018 года в Сингапуре, став первой в истории отношений США и КНДР.
Итогом стало совместное соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.