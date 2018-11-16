Ким Чен Ын поручил раздать подаренные Южной Кореей 200 тонн мандаринов

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился раздать школьникам, детям и жителям Пхеньяна 200 тонн мандаринов, которые были отправлены Южной Кореей в качестве подарка.

Об этом сообщает государственное северокорейское агентство KCNA.

Ким Чен Ын также поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за подарок.

Напомним, 11 ноября власти Южной Кореи отправили в КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подаренные президенту страны Мун Чжэ Ину деликатесные грибы.

Как заявил представитель южнокорейского президента, мандарины были выбраны в качестве подарка, поскольку они редко встречаются в Северной Корее.

После трехдневного визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР северокорейский лидер Ким Чен Ын подарил ему две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.

Кроме того, Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан.