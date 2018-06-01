01 июня 2018, пятница

Ким Чен Ын подтвердил готовность к ядерному разоружению Корейского полуострова

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Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова

Ким Чен Ын готов к денуклеаризации Корейского полуострова

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын сохраняет приверженность к ядерному разоружению Корейского полуострова.

Как сообщило северокорейское информационное агентство ЦТАК лидер КНДР подтвердил "неизменную, устойчивую и твердую волю" Пхеньяна к денуклеаризации, передает DW.

В сообщении уточняется, что Ким Чен Ын надеется на "пошаговую" денуклеаризацию. Решение проблемы может быть ускорено "благодаря эффективному и конструктивному диалогу и при помощи переговоров".

 

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