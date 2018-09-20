20 сентября 2018, четверг

Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны деликатесных грибов

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Грибы мацутакэ ценят за специфический сосновый аромат и изысканный вкус
Фото: Wikimedia.org

Грибы мацутакэ ценят за специфический сосновый аромат и изысканный вкус

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ.

Об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера, пишет Yonhap.

"Пока президент и его жена находились с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок от Ким Чен Ына", - сказал он.

Отмечается, что Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.

18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны несколько договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.

Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове