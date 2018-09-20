Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи две тонны деликатесных грибов

Глава КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ.
Об этом сообщил пресс-секретарь южнокорейского лидера, пишет Yonhap.
"Пока президент и его жена находились с визитом в Северной Корее, к нам прибыл подарок от Ким Чен Ына", - сказал он.
Отмечается, что Мун Чжэ Ин распорядился раздать грибы членам разъединенных корейских семей, которые еще не воссоединились с родственниками из КНДР.
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18 сентября в столицу КНДР Пхеньян с трехдневным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Во время совместного с главой КНДР Ким Чен Ыном саммита были подписаны несколько договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра".
Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились разморозить переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, которые ранее застопорились.
Также министры обороны двух Корей подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, которое направлено на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений.
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