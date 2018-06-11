Ким Чен Ын отправился на ночную экскурсию по Сингапуру перед встречей с Трампом

Ким Чен Ын в окружении своей охраны

В понедельник ночью, 11 июня, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить несколько достопримечательностей Сингапура в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает The Straits Times, Ким Чен Ын проведет вторую ночь в Сингапуре в экскурсионной поездке по городу, которая включает в себя посещение тропического парка Сады у залива, смотровой площадки Sky Park в гостинице Marina Bay Sands или близлежащего парка Мерлион, а также района Эспланада.

Около 9:10 вечера его кортеж выехал из гостиницы St. Regis, где размещена его делегация, в направлении Marina Bay.

Примерно в 8 вечера смотровую площадку 57-этажного небоскреба Marina Bay Sands закрыли для публики. Также была усилена охрана, включая сотрудников MBS и полиции.

Напомним, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в 9 часов утра. После протокольных приветствий лидеры начнут закрытую встречу, на которой будут присутствовать только переводчики. Затем запланирована расширенная двусторонняя встреча и рабочий обед.