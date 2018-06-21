Ким Чен Ын обязался уничтожить полигон для запуска ракет большой дальности - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын обещал уничтожить полигон, который использовался для испытаний двигателей ракет большой дальности, которыми угрожал США, передает Reuters.

"Председатель Ким пообещал, что Северная Корея вскоре уничтожит стенд для испытаний ракетного двигателя", - сказал агентству чиновник, говоря на условиях анонимности.

По его словам речь идет о космодроме Сохэ, который Северная Корея использовала для испытания жидкотопливных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности. По итогам тех испытаний Пхеньян заявил, что его ракеты могут достичь США.

Базирующаяся в США группа 38 North, которая отслеживает происходящее в Северной Корее, сообщила в конце прошлой недели, что не было никаких признаков какой-либо деятельности по демонтажу Сохэ или любого другого испытательного полигона.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим объектом, поскольку мы продвигаемся вперед в наших переговорах", - сказал агентству чиновник.

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Как отмечает агентство, о космодроме Сохэ, расположенном в Тунчхан-ри, известно не много.

Сообщалось, что он был создан в 2008 году и располагает научно-исследовательскими учреждениями, расположенными поблизости для разработки ракет, а также башней для баллистических ракет. Полигон в основном используется для тестирования крупных двигателей Пэктусан, построенных для ракет дальнего действия, таких как Hwasong-15.

В преддверии саммита Северная Корея объявила о приостановке тестирования межконтинентальных баллистических ракет, а также закрыла полигон для испытаний ядерной бомбы. Однако должностные лица США предупредили, что такие действия являются обратимыми.

Отвечая на вопрос о том, сделала ли Северная Корея что-либо для денуклеаризации со времени саммита, министр обороны США Джиеймс Меттис заявил журналистам: "Нет, я не знаю об этом. Я имею в виду, очевидно, что это самая начальная стадия процесса. Подробные переговоры не начались. Я бы не ожидал этого на даном этапе".

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".