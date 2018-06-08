Ким Чен Ын лично обещал отказаться от ядерной программы - Помпео

По словам Помпео, Ким Чен Ын считает, что "нынешняя модель не работает"

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе подготовки к саммиту с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил свою готовность к денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Он лично сообщил мне, что готов к денуклеаризации, что он понимает, нынешняя модель не работает", - отметил госсекретарь.

По словам Помпео, "тот факт, что два лидера сядут за стол переговоров, показывает, что обе стороны настроены очень серьезно".

"Президент Трамп признает стремление КНДР обеспечить свою безопасность и готов обеспечить, чтобы КНДР, которая откажется от своего оружия массового поражения, была в безопасности", - добавил Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что США готовы ужесточить меры против КНДР, если дипломатические процессы между Пхеньяном и Вашингтоном пойдут в неверном направлении.

В свою очередь президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.