Ким Чен Ын заявил о желании увеличить ядерный арсенал КНДР 26 апреля, 11:17 Цей матеріал також доступний українською Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о желании ускорить разработку своего ядерного арсенала.

Ким Чен Ын сделал это заявление во время военного парада в понедельник в Пхеньяне, посвященного годовщине основания вооруженных сил Северной Кореи, сообщает DW.

«Мы продолжим предпринимать шаги по укреплению и развитию ядерного потенциала нашей страны самыми быстрыми темпами», — сказал он.

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По словам лидера КНДР, ядерные силы страны «должны быть готовы выполнить свою ответственную миссию в любое время».

На военном параде в КНДР была представлена крупнейшая в стране межконтинентальная баллистическая ракета Hwasong-17.



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