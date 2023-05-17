Ким Чен Ын пришел с дочерью смотреть на первый военный спутник-шпион Северной Кореи 17 мая, 07:37 Ким Чен Ын с дочерью инспектирует северокорейский спутник-разведчик (Фото:KCNA via REUTERS)

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал первый военный спутник-шпион страны и одобрил «план дальнейших действий».

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на северокорейское государственное информагентство (KCNA).

Ким встретился 16 мая с комитетом, который готовит спутник к запуску, а затем осмотрел его вместе с дочерью Ким Чжу Э. Как пишут госСМИ, спутник «прошел окончательную проверку и испытания космической среды и готов к загрузке».

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Фото: KCNA via REUTERS

Фото: KCNA via REUTERS

Он имеет вид многоугольного цилиндра, покрыт золотой изоляционной фольгой и снабжен солнечными батареями. Фотографии со спутником частично размыты.

Его разработка была одним из ключевых оборонных проектов, запланированных Ким Чен Ином в 2021 году. В декабре 2022-го КНДР заявила, что провела «важное завершающее испытание» для разработки спутника-шпиона. Тогда эксперты усомнились в результатах, ссылаясь на низкое качество сделанных им черно-белых снимков.

Фото: KCNA via REUTERS

Месяц назад Ким заявил, что строительство спутника было завершено и разрешил его запускать, не назвав точную дату. По мнению аналитиков, Пхеньяну будет сложно проводить спутниковую разведку, используя собственные технологии, и без помощи со стороны России или Китая. Они считают, что спутники «представляют значительную угрозу» для Южной Кореи, поскольку является «важным фактором в случае ядерного превентивного удара»,

В последние месяцы КНДР начала все больше запускать баллистические ракеты, в частности в сторону Японского моря, а также провела учения, имитирующие ядерную контратаку.

