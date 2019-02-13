Киев отреагировал на поправки ЕС по Северному потоку-2 Вчера, 21:54 780 Цей матеріал також доступний українською EPA В ЕС одобрили поправки по Северному потоку-2 EPA

Поправки ЕС к газовой директиве относительно трубопроводных проектов соответствуют требованиям Украины, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Елена Зеркаль.

"Мы имеем правовые рамки, в которых функционирование Северного потока-2 возможно лишь при условии его соответствия нормам права ЕС. Это то, чего требовала Украина. Мы постоянно отмечали, что Северный поток-2 не должен иметь конкурентное преимущество от того, что может не соблюдать права ЕС", - написала она в Facebook.

Зеркаль подчеркнула, что следующая задача - обеспечить имплементацию этих изменений.

Представитель МИД Украины пояснила, что согласно поправкам, на газопроводы из третьих стран, в частности на Северный поток-2, будет распространено право ЕС.

"Это было и остается ключевым положением предложенных изменений. Именно ему противились Германия, Австрия и ряд других государств-членов. И они наконец согласились с этим", - напомнила она.

Зеркаль добавила, что директива определяет действия оператора газопровода и регулятора по обеспечению соответствия Северного потока-2 требованиям энергетического права ЕС.

Она также отметила, что существует риск еще более агрессивного поведения России из-за распространения требований ЕС на Северный поток-2.

"Это требует усиления давления на Россию, включительно с возможными санкциями", - резюмировала Зеркаль.

Накануне Комитет постоянных представителей ЕС и Европарламент достигли соглашения в споре о поправках к европейской Газовой директиве относительно трубопроводных проектов, подобных Северному потоку-2.

Германия стремилась предотвратить принятие этих поправок. В итоге немецкое правительство на прошлой неделе после спора с Францией достигло компромиссного решения, согласно которому новые правила будут распространяться и на Северный поток-2, однако Германия получает право делать исключения из них.

Достигнутый между послами ЕС и Европарламентом компромисс вносит еще одно дополнение: Германия по-прежнему сможет делать исключения из правил ЕС для Северного потока-2, однако после проверки и одобрения их Еврокомиссией.

Газопровод Северный поток-2 должен поставлять газ в Германию в обход других стран напрямую из России, работы по строительству планируется завершить в 2019 году.

Согласно проекту, он будет проложен по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.

При этом его реализация вызывает у ряда стран серьезное опасение в связи с агрессивной политикой Кремля. Многие опасаются, что Северный поток - 2 станет для России политическим инструментом для давления на европейские государства.