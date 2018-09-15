15 сентября 2018, суббота

Кибератаку на Всемирное антидопинговое агентство осуществили россияне - прокуратура Швейцарии

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В 2015 году WADA приостановила деятельность антидопингового агентства России

В 2015 году WADA приостановила деятельность антидопингового агентства России

Двух российских шпионов, задержанных в Нидерландах по подозрению в намерении похитить данные из швейцарской лаборатории, которая участвует в расследовании отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, также подозревают в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство WADA.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокуратуру Швейцарии.

В 2015 году WADA приостановила деятельность антидопингового агентства России (RUSADA). Причиной этого стало расследование о масштабных махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи, которые были поддержаны на государственном уровне.

Взлом системы ADAMS Всемирного антидопингового агентства произошел в 2016 году. В ней хранились данные о допинг-пробах спортсменов, взятые во время предыдущей Олимпиады - в Рио. Вся украденная тогда информация впоследствии была опубликована в Сети, она свидетельствовала о принимавших допинг спортсменах.

В кибератаках WADA затем обвинила российскую группу хакеров Tsar Team (APT28), которая также известна как Fancy Bear. 

Генеральный прокурор попросил Министерство юстиции Швейцарии получить разрешение на судебное преследование в отношении россиян, устроивших кибератаку на WADA.

В начале 2018 года в Нидерландах задержали и выслали в Россию двух российских шпионов. Они направлялись в Швейцарию, чтобы заполучить данные лаборатории в городе Шпице. При себе у них было специальное оборудование для проникновения в компьютерные сети. Остается неясным, почему россияне были освобождены и не преданы суду в Нидерландах.

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