Государственные сайты Латвии подверглись масштабной DDoS-атаке

В четверг утром, 2 октября, государственные сайты Латвии подверглись мощной хакерской атаке отказа в обслуживании (DDoS). Об этом сообщили агентству LETA представители Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Перебои наблюдались на сайте Службы государственных доходов vid.gov.lv, портале Latvija.lv, сайте правительства mk.gov.lv, а также на страницах министерств, органов местного самоуправления и других госучреждений.

По данным центра, работу всех пострадавших ресурсов уже восстановили.

Сайты были недоступны примерно час, некоторые — до часа и 20 минут. Отдельные ресурсы оставались доступными, но работали очень медленно.

Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства кибератаки. После завершения анализа LVRTC обещает предоставить более подробные объяснения по инциденту.

В свою очередь в центре по реагированию на инциденты кибербезопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что поддерживают тесную связь с LVRTC и работают над установлением реальных причин атаки.