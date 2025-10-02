Государственные сайты Латвии подверглись масштабной DDoS-атаке
Интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке (Фото: Pixabay)
В четверг утром, 2 октября, государственные сайты Латвии подверглись мощной хакерской атаке отказа в обслуживании (DDoS). Об этом сообщили агентству LETA представители Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Перебои наблюдались на сайте Службы государственных доходов vid.gov.lv, портале Latvija.lv, сайте правительства mk.gov.lv, а также на страницах министерств, органов местного самоуправления и других госучреждений.
По данным центра, работу всех пострадавших ресурсов уже восстановили.
Сайты были недоступны примерно час, некоторые — до часа и 20 минут. Отдельные ресурсы оставались доступными, но работали очень медленно.
Сейчас специалисты продолжают выяснять обстоятельства кибератаки. После завершения анализа LVRTC обещает предоставить более подробные объяснения по инциденту.
В свою очередь в центре по реагированию на инциденты кибербезопасности Cert.lv сообщили агентству LETA, что поддерживают тесную связь с LVRTC и работают над установлением реальных причин атаки.
- Новые окопы Европы. ЕС больше не верит в длительный мир и готовится к войне — как именно и кто тратит на оружие больше всего
- В Британии задержали мужчину, которого подозревают в кибератаке на европейские аэропорты
- «Киберместь». Украинская разведка провела атаку на российскую банковскую систему быстрых платежей — источники NV