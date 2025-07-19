«Достичь подобного уровня ранее не удавалось». Источники NV рассказали подробности и назвали последствия киберудара ГУР по российскому Газпрому

Кибератака ГУР на Газпром привела к аварийному режиму работы и затруднила снабжение целых регионов РФ (Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters)

Масштабная кибероперация Главного управления разведки (ГУР) по уничтожению информационной системы российского Газпрома способна привести к аварийному режиму работы и осложнению транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ.

Об этом сообщили источники NV в украинской разведке.

Как поясняет собеседник в ГУР МО, на этот раз украинским киберспециалистам удалось достичь максимальных масштабов поражения сетевой инфраструктуры.

Реклама

«Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы Газпрома беспрецедентно глубокая, достичь подобного уровня ранее не удавалось», — отмечает источник в украинской разведке.

Фото: NV

Фото: NV

В результате кибероперации был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в том числе данные о том, кому и сколько газа и нефти надо поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы Газпрома, информацию о лицензиях и юридических договорах корпорации.

Кроме того, были уничтожены данные систем SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях Газпрома.

По оценкам собеседника в ГУР, следствием этого может стать существенное уменьшение поступлений в бюджет от фактически основного источника финансирования военной агрессии России против Украины.

«Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией Газпром, аварийный режим работы систем корпорации Газпром и осложнения транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолт по обязательствам, существенное падение стоимости акций Газпрома, подрыв стабильности банков, кредитующих Газпром, и многие другие негативные последствия для страны-агрессора», — отмечает источник.

По словам источника в ГУР, киберспециалисты получили полный доступ ко всем информационным системам корпорации Газпром, что позволило скопировать сотни терабайт данных. Получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20 000 профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями — сотрудников всех звеньев информационной системы Газпрома.

Кроме того, изъяты базы данных более 390 дочерних компаний и филиалов Газпрома, в том числе Газпром Тепло Энерго, Газпром Обл Энерго, Газпром Энергосбыт и сотен других. Получены также доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры Газпрома (трубы, клапаны, датчики и прочее), а также к вспомогательным системам — защиты данных, контроля над серверами, администрирования и тому подобное. Тайно скачаны данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) корпорации Газпром и дочерних компаний.

С использованием уникального программного обеспечения были удалены все данные информационной системы корпорации Газпром, которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Информационные системы Газпрома — это совокупность программного обеспечения, аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании Газпром и ее дочерних предприятий. Они включают системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.

Ранее сообщалось, что киберкорпус ГУР МО осуществил поражение сетевой инфраструктуры ПАО Газпром, который принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

По словам собеседников, в результате киберудара был нанесен существенный ущерб сетевой инфраструктуре российского газового монополиста, в частности уничтожен большой объем данных и установлено специальное программное обеспечение.