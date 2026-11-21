Федеральное бюро расследований США (ФБР) расследует очередную вероятную кибератаку на свои системы. На этот раз хакеры могли получить доступ к общенациональной базе данных о преступлениях. Это уже второй подобный инцидент за последние месяцы.

Об этом 21 ноября сообщает CNN со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о ходе расследования.

По их словам, речь идет о базе данных NCIC, которую правоохранительные органы по всей стране используют для обмена информацией об ордерах на арест и проверки анкетных данных. Она служит важным каналом связи между федеральными, региональными и местными правоохранительными структурами.

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Новый инцидент произошел на фоне попыток администрации президента США Дональда Трампа убедить общественность в надлежащем уровне кибербезопасности страны. Это происходит, несмотря на ряд масштабных сбоев в работе банков, Агентства национальной безопасности и системы управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации США.

19 ноября, после того как ФБР стало известно о новой вероятной атаке, директор ведомства Каш Патель в эфире Fox News напомнил об операции Winter Shield, проведенной несколько месяцев назад. Она предусматривала призыв к компаниям обновлять свои системы, чтобы не дать хакерам получить доступ к конфиденциальной информации.

Патель упомянул эту операцию так, словно она продолжается до сих пор, и высоко оценил действия администрации Трампа по модернизации ключевых систем защиты критической инфраструктуры США.

Он также заявил, что у предыдущих администраций была возможность провести необходимые обновления, но они этого не сделали. Нынешняя же власть, по словам Пателя, пытается действовать на опережение угроз и наверстать упущенное время.

23 сентября хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе систем ФБР и краже персональных данных нынешних и бывших сотрудников ведомства, а также кандидатов на трудоустройство. В бюро тогда подтвердили, что проверяют информацию о несанкционированном вмешательстве в свои системы.