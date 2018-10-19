19 октября 2018, пятница

Храм Саграда-Фамилия выплатит Барселоне 41 млн долларов за строительство без лицензии, длившееся 130 лет

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Строительство храма должно быть завершено к 2026 году

Строительство храма должно быть завершено к 2026 году

Мэрия Барселоны и администрация собора Саграда-Фамилия достигли соглашения о легализации строительства храма, длившегося без лицензии более 130 лет, сообщает ВВС.

Администрация собора и мэрия Барселоны достигли соглашения, что сумма будет выплачиваться в течение 10 лет, часть денег уйдет на улучшение инфраструктуры общественного транспорта близ собора. Мэр Барселоны Ада Колау уже назвала соглашение историческим. 

Строительство храма началось в 1882 году по проекту архитектора Антонио Гауди, он является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и все еще находится в стадии строительства. Архитектурные стили - неоготика и модерн.

Ежегодно около 4,5 миллионов человек посещают храм, еще около 20 миллионов посещают этот район, чтобы посмотреть на него.  Строительство должно быть завершено к 2026 году, к столетию смерти Гауди.

В 2010 году храм Саграда Фамилия был освящен папой Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям.

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