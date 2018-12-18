Хотят сохранить чистоту: в одном из китайских городов запретили праздновать Рождество Сегодня, 21:23 23 Цей матеріал також доступний українською В городе запретили празднование Рождества для победы на конкурсе

Власть китайского города Лангфанг, в котором проживает более четырех миллионов человек, запретила праздновать Рождество, сообщает Newsweek.

В городе были запрещены рождественские распродажи, ярмарки, а также другие подобные празднования.

Таким образом власть надеется победить в конкурсе чистых городов.

Пресс-служба администрации города опубликовала сообщение, согласно которому магазинам в городе запрещается продавать рождественские елки, выставлять рождественские украшения и гирлянды, устраивать уличные представления или стимулировать продажи на праздничные темы.

Костюмы Санта-Клауса, традиционные китайские рождественские яблоки и другие тематические продукты также запрещены.

Власти города будут контролировать выполнение этих запретов, отправляя надзирателей для проверок с 23 по 25 декабря. О любых публичных собраниях для проведения празднований будут сообщать власть или полицию.

Местные чиновники объяснили, что эти шаги не были назначены “для подавления духа Рождества”, а для того, чтобы помочь Лангфангу победить в ежегодном конкурсе Национальные цивилизованные города.

Премию Национальный цивилизованный город присуждает каждые три года и выдает Австралийский центр по Китаю.