"Хоть бы бабахнуло посильнее". Очевидцы публикуют видео пожара на складе со снарядами в РФ

В среду, 16 мая, в Малопургинском районе республики РФ Удмуртия в результате пожара на территории заброшенной воинской части начали детонировать покинутые там снаряды.
Как сообщили в местном управлении МЧС, причиной ЧП стало "возгорание сухой травы".
Тем временем местные жители делятся в Сети видео с места событий.
На них виден огромный столб дыма, поднимающийся с территории воинской части, и слышны разрывы.
"Хоть бы бабахнуло посильнее. Че так слабо-то? Сполохов почему-то не видно таких, как будто от взрыва", - прокомментировал происходящее один из очевидцев.
Ранее сообщалось, что возле военных складов в Балаклее Харьковской области произошел пожар.
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