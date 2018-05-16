"Хоть бы бабахнуло посильнее". Очевидцы публикуют видео пожара на складе со снарядами в РФ

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В МЧС РФ заявили, что причиной детонации снарядов стало возгорание травы
Скриншот

В МЧС РФ заявили, что причиной детонации снарядов стало возгорание травы

В среду, 16 мая, в Малопургинском районе республики РФ Удмуртия в результате пожара на территории заброшенной воинской части начали детонировать покинутые там снаряды.

Как сообщили в местном управлении МЧС, причиной ЧП стало "возгорание сухой травы".

Тем временем местные жители делятся в Сети видео с места событий.

На них виден огромный столб дыма, поднимающийся с территории воинской части, и слышны разрывы.

"Хоть бы бабахнуло посильнее. Че так слабо-то? Сполохов почему-то не видно таких, как будто от взрыва", - прокомментировал происходящее один из очевидцев.

Ранее сообщалось, что возле военных складов в Балаклее Харьковской области произошел пожар.

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