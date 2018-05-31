Хорватская полиция обстреляла фургон с мигрантами, который попытался прорвать границу

Через Хорватию проходит новый маршрут мигрантов, которые направляются в ЕС

Девять человек получили ранения, когда хорватская полиция открыла огонь по фургону, в котором находились 29 преимущественно афганских и иракских мигрантов, пытавшихся прорваться через блокпост после въезда на территорию Евросоюза из Боснии.

Об этом со ссылкой на полицию пишет Reuters.

Авария произошла в ночь на четверг, 31 мая, около города Задар на юго-востоке страны.

Среди пострадавших – двое детей, они получили серьезные повреждения, но сейчас их состояние стабильное.

Полиция установила блокпост, чтобы остановить фургон после того, как он незаконно пересек границу. Водитель, считающийся боснийцем, скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются.

"Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Наконец он проехал через блокпост и поехал к полиции. Реакция полиции была оправдана. Они были вынуждены открыть огонь, потому что их жизнь была в опасности", - сказал начальник местной полиции Ранко Дразина.

Основной балканский маршрут, в котором более миллиона мигрантов попали в Европейский Союз в 2015 году, был закрыт в 2016 году по соглашению между ЕС и Турцией. Но тысячи мигрантов последующие годы начали использовать новый маршрут, открытый контрабандистами. Он ведет из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

Хорватия является самым молодым членом ЕС, к которому она присоединилась в 2013 году.

В течение последних месяцев полиция Боснии и Хорватии арестовали десятки контрабандистов. В Боснии заявили, что в этом году в страну въехало около 5000 мигрантов. Пограничная полиция активизировала контроль вдоль границы длиной 1000 километров.

Ранее в Париже полиция ликвидировала крупнейший лагерь мигрантов.