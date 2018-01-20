"Хороший подарок от демократов". Трамп отреагировал на правительственный "шатдаун" в годовщину своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на провальное голосование в Конгрессе, которое привело к правительственному "шатдауну" в стране.

"Демократы гораздо больше обеспокоены нелегальными мигрантами, чем нашей с вами армией или безопасностью. Они могли легко заключить соглашение, но вместо этого решили сыграть в политику", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что такое решение было принято демократами в годовщину его инаугурации.

"Это годовщина моего президентства, и демократы хотели сделать мне хороший подарок", - резюмировал американский лидер.

Напомним, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.

Республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах. В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году. Речь идет и о DACA - программе, которая защищала от депортации нелегальных мигрантов, приехавших в США в несовершеннолетнем возрасте.

Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, работу продолжат госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.

Примечательно, что "шатдаун" начался в годовщину инаугурации Трампа.