Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана
Андрей Кокотюха
Двойка по чтению

Хор часовни в Виндзорском замке спел украинского Щедрика

Сегодня, 19:01
1073
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот видео The Royal Family/Youtube

Хор поет Щедрика

Хор часовни Сент-Джордж в Виндзорском замке выполнил рождественскую композицию Щедрик украинца Николая Леонтовича.

Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи Великобритании.

С песней хор выступил для королевы и членов королевской семьи. Он же выступал на свадьбе герцога и герцогини Сассекской в мае.

В прошлом году в Сингапуре во время ежегодного Рождественского молебна за мир также прозвучал Щедрик

В 2016 году всемирно известной украинской рождественской мелодии исполнилось сто лет. НВ отобрало самые интересные каверы на композиции Николая Леонтовича, написанные в 1916 году.

 

 

Теги:   Щедрик Королевская семья Рождество

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 14:03

article_img
Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года
Музыка

Сегодня, 11:27

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят
Игры

Сегодня, 10:27

article_img
Лучшие подарки для геймера на Новый год 2019

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться