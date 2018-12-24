Хор часовни в Виндзорском замке спел украинского Щедрика Сегодня, 19:01 1073 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео The Royal Family/Youtube Хор поет Щедрика

Хор часовни Сент-Джордж в Виндзорском замке выполнил рождественскую композицию Щедрик украинца Николая Леонтовича.

Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи Великобритании.

С песней хор выступил для королевы и членов королевской семьи. Он же выступал на свадьбе герцога и герцогини Сассекской в мае.

В прошлом году в Сингапуре во время ежегодного Рождественского молебна за мир также прозвучал Щедрик

В 2016 году всемирно известной украинской рождественской мелодии исполнилось сто лет. НВ отобрало самые интересные каверы на композиции Николая Леонтовича, написанные в 1916 году.