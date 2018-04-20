Ход королевы. Елизавета II впервые оставляет сыну официальный пост

Британская королева Елизавета II начинает постепенно отходить от дел. 19 апреля она предложила кандидатуру своего сына, принца Чарльза, в качестве преемника на посту главы Содружества наций - межправительственного объединения 53 стран, куда входят бывшие британские колонии и ряд других государств.

"Я искренне желаю, чтобы Содружество и впредь обеспечивало стабильность и преемственность будущим поколениям и однажды приняло решение, что принц Уэльский должен выполнять важную работу, начатую моим отцом в 1949 году", - заявила Елизавета II в своей речи на открытии двухдневного саммита Содружества в Лондоне 19 апреля.

Ожидается, что вопрос о том, кто заменит британскую королеву во главе Содружества, будет рассмотрен сегодня, 20 апреля.

НВ рассказывает о том, что значит заявление королевы и почему оно вызвало большой резонанс в Великобритании.

Королева прощается

21 апреля Елизавете II исполняется 92 года, и нынешний саммит глав правительств Содружества, который традиционно проводится раз в два года, наверняка станет для нее последним, пишут британские СМИ. Ведь в этот раз – впервые за 32 года – он проходит не за рубежом, а в Британии, в то время как королева практически не выезжает с иностранными визитами, напоминает The Guradian.

Королева участвует в саммите Содружества наций, вероятно, в последний раз / Фото ЕРА

The Guardian также называет "необычайно откровенным" обращение королевы с просьбой назначить ее сына главой Содружества наций. Этот вопрос лидеры стран Содружества рассмотрят 20 апреля за закрытыми дверями без участия главы британской монархии. Ожидается, что кандидатура Чарьза будет одобрена.

"Мы убеждены, что он обеспечит надежное и самоотверженное лидерство нашему Содружеству", - заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, передавший пост председателя организации британской коллеге Терезе Мэй.

Принц Чарльз, ранее неоднократно замещавший свою мать на зарубежных собраниях организации, также присутствовал на открытии саммита, собравшего лидеров полусотни стран мира.

"Для меня Содружество всегда было фундаментальной частью жизни, сколько помню себя, начиная с моего первого визита на Мальту, когда мне было 5 лет", - отметил Чарльз.

Вопрос о том, кто заменит Елизавету II в Содружестве наций, вызывал дискуссии, так как должность не является преемственной

Вопрос о том, кто заменит Елизавету II в Содружестве наций, вызывал дискуссии, так как должность не является автоматически преемственной. Процедура ее передачи не установлена официально и после создания Содружества в 1949 году его номинальный глава менялся лишь единожды. Елизавета II приняла этот пост после смерти своего отца, короля Георга VI в 1952 году.

В феврале 2018 года журналисты BBC сообщили о том, что Содружество сформировало специальную "группу высокого уровня", чтобы решить проблему передачи полномочий от Елизаветы II какому-либо преемнику.

Теперь же заявление королевы сняло многие вопросы. Более того, оно спровоцировало новую волну дискуссий в Великобритании о том, кто унаследует британский престол после ухода Елизаветы II.

Принц Чарльз – будущий монарх?

69-летний принц Уэльский – первый в очереди на британскую корону. Однако в последние годы в местных СМИ не раз высказывались предположения, что королева может передать трон следующему формальному претенденту - своему внуку принцу Уильяму, старшему сыну принца Чарльза и принцессы Дианы.

На его стороне предпочтения большинства британцев. Согласно недавним опросам YouGov, 56% респондентов хотели бы видеть Уильяма следующим королем (13% у принца Чарльза), а 78% опрошенных убеждены, что старший внук королевы оказывает позитивное влияние на монархию (лишь 36% согласны с таким же утверждением о принце Чарльзе).

Принц Чарльз уступает в популярности своему сыну, однако является первым в очереди на трон / Фото ЕРА

Однако теперь британская пресса рассматривает заявление Елизаветы II на саммите в Лондоне как возможный этап передачи монарших полномочий именно Чарльзу.

"Королева публично поддержала принца Чарльза как будущего главу Содружества - и начинает сворачивать свои полномочия", - озаглавила свой материал британская The Telegraph.

"Ее [Елизаветы II] слова дали ясно понять, что правопреемство Чарльза в этой работе – что никогда не гарантировалось и временами даже ставилось под сомнение – теперь решенный вопрос", - пишет The Times.

В свою очередь, таблоид The Sun расценивает такой шаг как продолжение подготовки к возможному отречению от престола в пользу Чарльза. Еще летом 2017 года британское издание The Daily Mail сообщило о том, что королева всерьез рассматривает возможность отказаться от короны по достижении 95 лет и передать трон Чарльзу.

Королева Елизавета II – самый долгоправящий монарх в истории Великобритании: на троне она пребывает уже 66 лет

В таком случае она может воспользоваться Актом о регентстве от 1937 года, который позволяет монарху передать наследнику право регентства.

Елизавета II – самый долгоправящий монарх в истории Великобритании: на троне она пребывает уже 66 лет и еще в 2015-м году превзошла в этом рекорде одну из своих предшественниц, королеву Викторию.

Формально Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года, однако фактически стала правящим монархом 6 февраля 1952-го, когда умер ее отец, король Георг VI.

Осенью 2017 года королева впервые за все годы правлению не стала лично проводить церемонию возложения венков в День поминовения павших бойцов. Эту роль она доверила принцу Чарльзу, а сама заняла место на балконе здания Министерства иностранных дел рядом со своим супругом, 96-летним принцем Филиппом.

С сентября 2017 года он перестал участвовать в публичных мероприятиях в связи с возрастом и состоянием здоровья, о чем Букингемский дворец предупредил заранее.

Три самых интересных факта о Содружестве наций

1. В его странах живет треть населения планеты – 2,4 млрд человек. Содружество объединяет 53 независимых государства, включая Канаду, Австралию, Новую Зеландию и ЮАР. В организацию входят почти все бывшие доминионы, колонии и протектораты Великобритании, а также Мозамбик, Руанда, Намибия и Камерун, которые ранее не находились под британской юрисдикцией.

2. Британский монарх юридически считается главой 16 стран Содружества. У шести государств есть свои монархи: это Лесото, Свазиленд, Бруней, Малайзия, Самоа и Тонга. Однако большинство стран - членов организации – это республики.

3. Государства Содружества занимают четверть мировой суши. Самые крупные по площади из них – это Индия и Канада, среди самых маленьких - островные государства в Тихом океане (Науру, Самоа, Тувалу, Вануату).