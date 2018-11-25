Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило 100 человек

Количество пострадавших в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо снарядами с хлором достигло 107 человек, передает государственное агентство SАNА.
По словам главы департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха, симптомы пострадавших говорят о том, что при атаке, "вероятно, использовался хлорный газ".
Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.
Во время проверки хода лечения пострадавших губернатор Алеппо Хусейн Диаб заявил, что "это террористическое нападение еще раз подтверждает, что террористические организации обладают токсичными газами, и призвал международное сообщество выполнять свои обязательства перед гражданскими лицами, особенно детьми, престарелыми и женщинами".
Смотрите также
По данным SANA, сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые обстреляли районы Алеппо Аль -Халидия и Аз-Захра, и улицу Нил.
"Сирийские (военные) подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам", - говорится в сообещении.
Напомним, 24 ноября боевики обстреляли реактивными снарядами, содержащими ядовитые газы, сирийский город Алеппо.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования