Химическая атака в Алеппо: количество пострадавших превысило 100 человек

Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей оценивают как легкие и средние

Количество пострадавших в результате обстрела боевиками жилых кварталов сирийского Алеппо снарядами с хлором достигло 107 человек, передает государственное агентство SАNА.

По словам главы департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха, симптомы пострадавших говорят о том, что при атаке, "вероятно, использовался хлорный газ".

Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.

Во время проверки хода лечения пострадавших губернатор Алеппо Хусейн Диаб заявил, что "это террористическое нападение еще раз подтверждает, что террористические организации обладают токсичными газами, и призвал международное сообщество выполнять свои обязательства перед гражданскими лицами, особенно детьми, престарелыми и женщинами".

По данным SANA, сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые обстреляли районы Алеппо Аль -Халидия и Аз-Захра, и улицу Нил.

"Сирийские (военные) ​подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам", - говорится в сообещении.

Напомним, 24 ноября боевики обстреляли реактивными снарядами, содержащими ядовитые газы, сирийский город Алеппо.