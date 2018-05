Хиллари Клинтон о решении Трампа по ядерной сделке: Сейчас Иран более опасен

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение нынешнего американского лидера Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном сделало арабскую страну ещё опаснее.

"Выход из ядерной сделки Ирана - большая ошибка. Это делает Америку менее безопасной и менее надежной. Сейчас Иран более опасен. В чем план "Б"? Любой, кто думает, что ответом будет бомбардировка, видимо дезинформирован", - написала Клинтон на своей странице в Twitter.

Pulling out of the Iran nuclear deal is a big mistake. It makes America less safe and less trusted. Iran is now more dangerous. What's plan B? Anyone who thinks bombing is the answer is woefully misinformed.

Она отметила, что помогала в переговорах о международных санкциях в отношении Ирана, которые помогли привести Тегеран за стол переговоров. По ее словам, во второй раз вводить санкции будет сложнее, особенно когда авторитет США пострадал.

"Также будет сложнее бороться с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычагов, и Иран свободен делать то, что хочет", - написала Клинтон.

It will also be harder to deal with other threats like ballistic missiles and terrorism. Now we have no leverage and Iran is free to do what it wants.



Read what President Obama wrote about it here:https://t.co/j5fnzXCpV2