Хиллари Клинтон о решении Трампа по ядерной сделке: Сейчас Иран более опасен

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение нынешнего американского лидера Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном сделало арабскую страну ещё опаснее.

"Выход из ядерной сделки Ирана - большая ошибка. Это делает Америку менее безопасной и менее надежной. Сейчас Иран более опасен. В чем план "Б"? Любой, кто думает, что ответом будет бомбардировка, видимо дезинформирован", - написала Клинтон на своей странице в Twitter.

Она отметила, что помогала в переговорах о международных санкциях в отношении Ирана, которые помогли привести Тегеран за стол переговоров. По ее словам, во второй раз вводить санкции будет сложнее, особенно когда авторитет США пострадал. 

"Также будет сложнее бороться с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычагов, и Иран свободен делать то, что хочет", - написала Клинтон.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Историческая сделка по иранской ядерной программе от 2015 года предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов.

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