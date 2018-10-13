Хиллари Клинтон лишили доступа к секретной информации

Госдепартамент США отозвал доступ к секретной информации бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.

Как передает издание Politico, об этом говорится в ответе ведомства на запрос сенатора-республиканца Чака Грассли.

"По просьбе экс-госсекретаря Клинтон ее доступ к секретной информации был отозван 30 августа 2018 года", - говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Также отмечается, что 20 сентября доступ к секретной информации был отозван у помощницы Клинтон Шерил Майлз. Доступ отозвали еще у четырех человек, работавших вместе с Клинтон, но их личные данные затерты черным цветом в документе по соображениям секретности.

Напомним, Клинтон обвиняют в использовании личной почты во время ее работы на посту государственного секретаря США для рабочей переписки. Однако директор ФБР ранее отметил, что неосторожное обращение с документами не является поводом для начала уголовного расследования.

Летом 2016 года ФБР допросило Хиллари Клинтон по делу об использование средств связи в личных целях.

Бывший соперник Клинтон по предвыборной гонке и нынешний президент-республиканец Дональд Трамп в ходе избирательной кампании говорил, что дело о личной переписке содержит "самые страшные уголовные преступления".