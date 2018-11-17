Хейли может заменить Пенса на должности вице-президента США — NYT

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли может стать кандидатом на пост вице-президента, сообщает The New York Times, ссылаясь на окружение президента США.

NYT отмечает, что Хейли близка к дочери Трампа Иванке и ее мужу. Журналисты предполагают, что Хейли может помочь Трампу завоевать голоса избирателей-женщин, которые он потерял после обвинений в сексизме.

Однако, представитель Белого дома в разговоре с The New York Times отметил, что президент США полностью поддерживает Пенса.

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