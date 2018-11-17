Хейли может заменить Пенса на должности вице-президента США — NYT

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли может стать кандидатом на пост вице-президента, сообщает The New York Times, ссылаясь на окружение президента США.
NYT отмечает, что Хейли близка к дочери Трампа Иванке и ее мужу. Журналисты предполагают, что Хейли может помочь Трампу завоевать голоса избирателей-женщин, которые он потерял после обвинений в сексизме.
Однако, представитель Белого дома в разговоре с The New York Times отметил, что президент США полностью поддерживает Пенса.
Смотрите также
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования