КГБ Беларуси задержал помощника Лукашенко при получении взятки

КГБ Беларуси задержал помощника президента Александра Лукашенко при получении взятки в размере $200 тыс.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко попал в поле зрения правоохранителей более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

"С санкции главы государства проведены оперативно-розыскные мероприятия по документированию противоправной деятельности должностного лица. При получении очередной взятки он задержан с деньгами в руках", - сказано в сообщении.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 430 УК Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.