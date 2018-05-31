31 мая 2018, четверг

Харви Вайнштейну предъявлены обвинения в изнасиловании

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Вайнштейн предстал перед судом

Вайнштейн предстал перед судом

Окружной прокурор Манхеттэна Сайрус Вэйнс заявил о том, что суд Нью-Йорка предъявил кинопродюссеру Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании.

Обвинения связаны с двумя разными событиями 2013 и 2004 годов, передает CNN.

"Суд сделал еще один шаг в сторону вынесения приговора. Нападки обвиняемого в сторону жертв и суда вполне объяснимы", - заявил окружной прокурор Сайрус Вэйнс.

Напомним, 25 мая Харви Вайнштейн пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и был арестован. Позже он был освобожден под залог в размере один миллион долларов.

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Ранее десятки женщин предъявили свои обвинения в адрес Вайнштейна, в том числе в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. 

Скандал вокруг Вайнштейна разросся после того, как издание The New York Times опубликовало масштабное расследование о сексуальных домогательствах продюсера, длившихся десятилетиями. 

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