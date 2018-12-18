Хаос на автострадах Франции: "желтые жилеты" подожгли пункт пропуска на платной дороге Сегодня, 18:44 122 Цей матеріал також доступний українською Пункт взимания дорожных сборов сгорел дотла Фото: Johan Rouquet via Twitter

Во вторник, 18 декабря, участники движения "желтых жилетов" устроили транспортный коллапс во Франции после того, как заблокировали и подожгли пункт пропуск на платной автомагистрали A50.

Как сообщает Reuters, крупнейший во Франции оператор платных автострад Vinci Autoroutes заявил, что около 40 объектов и ​​ несколько перекрестков на автомагистралях были сильно повреждены в результате акций "желтых жилетов", преимущественно на юге Франции.

По данным Vinci, в ночь на вторник протестующие подожгли пункт пропуска Бандоль. В районе происшествия шоссе A50 закрыто в обоих направлениях.

????DERNIÈRE MINUTE???? - #Bandol: La barrière de péage de #Bandol a été incendiée hier soir par des manifestants du mouvement des #GiletsJaunes. L'autoroute #A50 est donc fermée dans les deux sens à cet emplacement. ." #GiletsJaunes83 pic.twitter.com/POJ9FnZWey — FranceNews24 (@FranceNews24) 18 декабря 2018 г.

Оператор автострад предупредил автомобилистов, чтобы они были максимально осторожны при приближении к пунктам пропуска и съездам из-за присутствия пешеходов. В последние недели несколько человек погибли в ДТП в результате блокирования дорог участниками движения "желтых жилетов".

По данным Vinci, "желтые жилеты" нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Франции на несколько десятков миллионов евро, не считая потерянного дохода, когда протестующие позволили тысячам автомобилистов бесплатно выехать на платные дороги. Vinci планирует отправить счета автомобилистам, которые проехали мимо кабин сбора платы и чьи номера были зафиксированы камерами наблюдения.

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Протесты "желтых жилетов", названные в честь люминесцентных жилетов, которые должны быть у каждого французского автомобилиста в машине, с середины ноября блокируют дороги и кольцевые развязки по всей Франции.

Демонстрации начались в знак протеста против повышения налогов на топливо, но с тех пор переросли в масштабные беспорядки против социальной политики президента Франции Эммануэля Макрона.

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