12 октября 2018, пятница

Хаос и разрушения. Последствия урагана Майкл в США в 10 фото

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Ураган Майкл повалил множество деревьев и повредил здания

Ураган Майкл повалил множество деревьев и повредил здания

10 октября на США обрушился ураган Майкл. По данным американского Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри него составляла 245 километров в час. Майкл был причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных. По последним данным, из-за урагана погибли 12 человек.

НВ показывает последствия масштабного стихийного бедствия в 10 фото.

1. Машины едут по затопленной улице, объезжая поваленное ветром дерево. 10 октября 2018 года, Панама-Сити, штат Флорида. Большинство жертв урагана погибли в результате падения деревьев.

Фото: EPA

2. Разрушенная лодочная станция. Панама-сити, штат Флорида, 10 октября 2018 года.

Фото: EPA

3. Поврежденные ураганом Майкл яхты и лодки возле причала. Панама-сити, штат Флорида, 10 октября 2018 года.

Фото: EPA

4. Перевернутый ураганом истребитель F-15 на военной базе ВМФ США Тиндалл в 19 километрах от Панама-Сити, штат Флорида.

Кадр виде wtoc.com

5. Упавшая башня линии электропередач. Кэллавэй, штат Флорида, 11 октября 2018 года.

Фото: EPA

6. Мужчина пытается перейти затопленную улицу. Панама-сити, штат Флорида, 10 октября 2018 года.

Фото: EPA

7. Обрушившееся здание отеля для животных, в котором их хозяева оставили питомцев на время эвакуации. Все животные выжили, но двое псов сбежали. Позже владельцы отеля для животных их нашли. Панама-Сити, штат Флорида.

Фото: David Ovalle dovalle@miamiherald.com

8. Женщина смотрит на сломанные деревья, которые упали на дома. Панама-Сити, штат Флорида, 11 октября.

Фото: EPA

9. Перевернутый ветром автобус. Панама-Сити, штат Флорида, 11 октября 2018 года.

Фото: EPA

10. Разрушения в Мексико-Бич, штат Флорида. 11 октября, 2018 года.

Фото: EPA

НВ

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