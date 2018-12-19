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Хакеры взломали сеть дипломатического общения ЕС и несколько лет похищали данные – NYT

Сегодня, 10:55
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По данным СМИ, секретную информацию похитить не удалось

Фото: Pixabay

Хакеры взломали сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение трех лет похищали сообщения, которыми обменивались дипломаты, пишет The New York Times.

По данным издания, взлом систему обнаружила компания по кибербезопасности Area 1.

В распоряжении СМИ есть более 1100 сообщений европейских дипломатов, среди которых есть переписка с лидерами Израиля, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Отмечается, что в переписках обсуждались темы геополитического характера: от действий президента США Дональда Трампа до ядерной программы Ирана.

Так, в одном из сообщений европейские дипломаты описали встречу президента Трампа со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки как "успешную (по крайней мере, для Путина)".

В другом описан подробный отчет и анализ дискуссии между европейскими официальными лицами и президентом Китая Си Цзиньпином. В переписке также приводятся его слова о том, "издевательства" Трампа над Пекином можно сравнить с "боем по боксу без правил".

Также хакерами похищали сообщения европейских дипломатов о попытках России подорвать Украину. В частности, в ЕС говорили о том, что аннексированный Крым превратился в "горячую зону, где Россия уже могла разместить ядерные боеголовки".

Говорилось в сообщениях и о трудностях в отношениях ЕС и США во времена Администрации Трампа.

В Белом доме не прокомментировали информацию о хакерской атаке.

В ЕС распространили заявление, что знают о потенциальной утечке и активно расследуют инцидент.

В то же время европейские чиновники утверждают, что хакерам не удалось заполучить информацию, которая обозначена как конфиденциальная и секретная.

Ряд других организаций, в частности ООН, также пострадали от хакерских атак и уже усилили свою кибербезопасность.

Теги:   NYT Дипломатия Хакеры Евросоюз

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Хакеры взломали сеть дипломатического общения ЕС и несколько лет похищали данные – NYT

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